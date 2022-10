«Piccoli guerrieri» realizzano un sogno, sabato l’incontro con i campioni della Salernitana

Per tre piccoli pazienti oncologici, sta per avverarsi un sogno che attendono da diverso tempo. A causa della loro malattia, non avevano ancora potuto realizzare. Incontreranno la squadra della Salernitana.

Sabato 22 ottobre alle 15:00, infatti, allo Stadio Arechi di Salerno, incontreranno i loro beniamini, i campioni della squadra calcio della Salernitana.

I «piccoli guerrieri» incontreranno i loro beniamini allo Stadio Arechi in occasione della partita della Salernitana

L’incontro avverrà in occasione della partita casalinga Salernitana- Spezia. I piccoli «guerrieri» saranno ospiti in tribuna e potranno conoscere, da vicino, i campioni granata. A seguire, poi, scenderanno in campo a sorpresa.

I ragazzi, grazie allo Sportello dei Sogni ODV, coroneranno il loro desiderio più grande, quello di conoscere Ribery, Bonazzoli e l’intera squadra della Salernitana.

Quando una persona cara viene colpita dal «male oscuro» è, inevitabilmente, coinvolta tutta la famiglia, ancor di più se ad ammalarsi sono dei bambini a cui viene negata la libertà di gioco, di spensieratezza che è alla base di ogni infanzia che si rispetti.

È per questo motivo che, le loro mamme hanno inviato una mail, al fine di rendere i loro piccolini felici e sereni per un giorno, regalando loro sorrisi gioiosi e occhi luminosi nel vedere i giocatori.

Ecco l’iniziativa dedicata ai piccoli pazienti oncologici

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della U.S. Salernitana 1919 nella persona del presidente Danilo Iervolino e soprattutto grazie allo «Sportello dei Sogni».

Vediamo cos’è e come opera lo Sportello dei Sogni

Un’organizzazione di volontariato che prova ad esaudire i desideri dei pazienti oncologici ricoverati in regime di lunga degenza in ospedale o costretti a terapie in day hospital e cure domiciliari.

Una stretta sinergia con medici, psicologici, volontari che si impegnano a regalare sorrisi e donare un pò di pace ai pazienti con qualche ora di spensieratezza.

Un abbraccio virtuali ai bambini che sabato realizzeranno il loro sogno…«piccoli grandi eroi che la vita ha deciso di mettere alla prova da subito…»