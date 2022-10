Montesano: una piattaforma e-commerce per le tipicità locali

Il Comune di Montesano sulla Marcellana al lavoro per valorizzare le produzioni locali, le attività commerciali di prossimità del territorio e favorire l’incontro tra domanda e offerta. A tal proposito l’Ente ha deciso di attivare una piattaforma e-commerce.

Un e-commerce per le produzioni tipiche di Montesano

«L’utilizzo della piattaforma e-commerce avrà il vantaggio di incrementare le vendite degli esercizi commerciali ed al contempo permettere loro di fidelizzare la clientele», osservano da palazzo di città.

Ma non solo: attraverso l’e-commerce sarà possibile gestire la consegna a domicilio in proprio o affidandosi ad un corriere a carico del consumatore, accedere ad un bacino di clienti consolidati e profilati ai quali inviare offerte e promozioni, fornire ai cittadini consumatori l’agevolazioni derivanti dagli acquisti on line. E tra i vantaggi anche la possibilità di esaltare le produzioni e le attività locali e promuovere il turismo legato all’enogastronomia.

Spetterà ora agli uffici avviare l’iter previsto. L’e-commerce sarà dedicato in particolare alle produzioni con il marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) ovvero quelle derivanti da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti di questi settori, ottenuti o realizzati sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali.