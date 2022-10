Agropoli: oggi Consiglio Comunale

Si prospetta una nuova lunga seduta di consiglio comunale. L’assise è convocata in prima seduta per oggi, 20 ottobre, alle ore 9.30, con ben 15 punti all’ordine del giorno. Di questi soltanto due proposti dalla maggioranza, mentre gli altri 13 sono interrogazioni e mozioni presentati dai consiglieri di minoranza, con l’obiettivo di far luce su alcune criticità sfuggite all’attenzione dell’esecutivo.

Consiglio comunale di Agropoli: le richieste della minoranza

Il consigliere Gerardo Santosuosso pone l’attenzione sul cineteatro Edoardo De Filippo. L’obiettivo è far chiarezza sul pagamento delle bollette dell’energia elettrica in un momento in cui i costi sono saliti considerevolmente: sono i gestori del bar a pagare o il Comune? Altro tema che interessa il cineteatro è la questione del recupero dei crediti nei confronti del precedente gestore. Santosuosso vuole conoscere lo stato dell’iter.

Raffaele Pesce, invece, punterà l’attenzione su sei argomenti: il primo è relativo alla sanità con il rischio di soppressione dell’ambulanza rianimativa; il secondo sull’antiquarium di Agropoli, da tempo chiuso al pubblico. E ancora: Pesce chiede lumi all’assessore al turismo sull’evento Borgo di Babbo Natale, organizzato da una cooperativa locale; al sindaco sul credito vantato dalla Sarim che ha portato a ritardi nei pagamenti degli operai di circa 10 giorni; sul cambio al vertice dei vigili urbani e sulla valorizzazione del sito archeologico del Sauco.

Elvira Serra chiederà risposte alla maggioranza su servizi e sicurezza del territorio. Nello specifico attenzione verrà riservata al micro-nido, ancora fermo al palo e sulla frana in via Belvedere. Infine Serra chiederà spiegazioni su un progetto che tanto sta facendo discutere, ovvero una arena per grandi eventi a Trentova.

Massimo La Porta, infine, è pronto ad incalzare la minoranza su farmacia comunale e sulla proposta di coinvolgere i cittadini nel progetto “Casa Comune”.

Soltanto due i temi proposti dalla maggioranza di Agropoli nel prossimo consiglio comunale: la sottoscrizione dell’accordo con l’Asl per la Casa di Comunità e una variazione di bilancio.