Sesta farmacia ad Agropoli: iter fermo

Dovevano essere 210 le farmacie pronte ad aprire i battenti in Campania. Sei di queste nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. Tra le nuove sedi Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate e Sala Consilina. Il via libera era arrivato già nel gennaio dello scorso anno ma si attendeva il completamento delle procedure burocratiche per arrivare alla loro attivazione. In alcuni casi il traguardo è vicino, in altre c’è una fase d’impasse che non si sblocca.

Il caso della sesta farmacia ad Agropoli

È il caso di Agropoli dove non si hanno ancora notizie della sesta farmacia cittadina, per la quale c’era già stata l’assegnazione. A sottolinearlo sono i residenti di località Moio, frazione dove l’attività avrebbe dovuto aprire.

L’iter burocratico in regione Campania sembra fermo e ad oggi non si conoscono le ragioni dei ritardi.

Un caso singolare considerato che la città in pochi anni ha già avuto la quinta farmacia (in località Mattine) ed è vicina ai numeri anche per ottenerne una settimana.

Ciò conferma il trend crescente della popolazione. Sul territorio di Agropoli è presente un gran numero di dimoranti che pur non essendo residenti in città usufruiscono comunque dei servizi qui presenti. Di qui l’auspicio che la farmacia a Moio possa aprire quanto prima.