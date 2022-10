A Castelcivita nuove opere pubbliche con contributi del Governo

Nuovi interventi a Castelcivita. Il Comune, impegnato nel miglioramento della vivibilità degli spazi comunali, punta a sfruttare le risorse provenienti dal Governo. In particolare il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile assegna contributi agli enti locali per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche.

I progetti di Castelcivita

In tal senso Castelcivita punta all’adeguamento sismico di alcuni edifici: ovvero la sede municipale, la caserma dei carabinieri, l’edificio di località Cosentini, l’ex asilo da destinare a struttura sociale e culturale. Spetterà agli uffici avviare l’iter.

Ma questa non è l’unica novità. L’amministrazione comunale di Castelcivita, guidata dal sindaco Antonio Forziati, infatti, punta a sfruttare anche i finanziamenti del Ministero dell’Istruzione. Questo ha assegnato contributi per riqualificazione e costruzione di edifici destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali. In particolare l’Ente aveva candidato a finanziamento la riconversione degli spazi inutilizzati della ex scuola materna di via Mazzini per centro polifunzionale per la famiglia. La proposta di Castelcivita si era già collocata utilmente in graduatoria. Ora l’iter progettuale è andato avanti ed è giunto alla conclusione. Prevista una spesa di 2 milioni di euro.