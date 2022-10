San Martino musica, zeppole e vino: torna l’evento a San Marco

Il secondo weekend di novembre a San Marco di Castellabate torna il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”. L’appuntamento è per Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 Novembre. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si terrà nel “Rione Rocchetta”, da Via C. Cuono a Via Vicenza e tutti i vicoli connessi.

Il programma dell’evento

A far da padrona di casa sarà la tradizione. Tutti i vicoli daranno vita a una propria attività, rievocando vecchie tradizioni familiari e antichi mestieri. Ovviamente non mancheranno riferimenti alla festività di San Martino, con la preparazione di piatti tipici, le classiche zeppole e la degustazione di buon vino.

Le zeppole, che da tradizione rappresentano il simbolo della festività di San Martino, saranno presentate in diverse specialità: da quelle con le alici salate alle zeppole con il miele, fino ad arrivare alle zeppole con le alghe. Il tutto accompagnato da diverse calde specialità come “la capra vudduta” capra bollita, lagane e ceci, fusilli cilentani, caciocavallo impiccato e tanto altro ancora insieme a un buon bicchiere di vino.

I mercatini

Lungo il percorso saranno presenti i mercatini artigianali a cura dell’associazione “La Marcialonga” di Castellabate, intrattenimento teatrale a cura della compagna “La Bottega Teatrale di Castellabate e , balli e spettacoli a cura della scuola “Espressione Danza di Rossella Giaimo” e diversi gruppi musicali di vario genere ad allietare le tre serate.

Angelo Loia trio con uno spettacolo al suon “popolare – cilentano” allieterà la serata di apertura;

Gli Stragatti (pop – rock – blues) , Monaghan Duo (celtica – irlandese) e Assummasoun (selezione in vinile) allieteranno la seconda serata.

Come Max tributo 883 e Max Pezzali allieteranno la terza e ultima serata.

Lanternina Folk animerà i vicoletti per tutte e tre le serata con musica cilentana itinerante.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vivi San Marco è patrocinato dal Comune di Castellabate.

Le parole degli organizzatori

“Il Festival di San Martino è uno degli eventi più attesi dalla comunità di San Marco di Castellabate e non solo. E’ una manifestazione unica che valorizza i vicoletti e il centro storico del nostro paese e che da quest’anno è stata allungata a 3 giorni. Da tanti è stata sempre apprezzata in quanto viene realizzata in un periodo particolare dell’anno, dove l’offerta turistica e lo svago è di gran lunga minore rispetto al periodo natalizio, primaverile ed estivo – dichiara il Presidente di Vivi San Marco Antonino Spinelli.

“Siamo molto soddisfatti per l’entusiasmo e il consenso ricevuto anche quest’anno dalle famiglie del Rione Rocchetta e non solo. La loro voglia di collaborare ed essere parte attiva di questo progetto, ci stimola a migliorare e a realizzare nuove manifestazioni per far crescere sempre di più il nostro paese”, conclude.