Torna il Festival di San Martino a San Marco di Castellabate

Sabato 13 e Domenica 14 Novembre 2021 dalle ore 18:00 a San Marco di Castellabate, ritorna il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino.” L’evento, giunto alla sua 2a edizione, si svolgerà come la precedente edizione nel “Rione Rocchetta”, da Via C. Cuono a Via Vicenza e tutti i vicoli connessi.

A far da padrona di casa sarà la tradizione.

Tutti i vicoli daranno vita a una propria attività, rievocando vecchie tradizioni familiari, come ” l’antica sartoria, i classici maestri d’ascia, la vecchia lavanderia” in linea con la tradizione popolare dei “detti antichi”, la riscoperta dei vecchi mestieri di una volta come “l’arte contadina e i boscaioli” e riferimenti alla festività di San Martino, come “L’osteria di Bacco” con la preparazione delle classiche Zeppole e la degustazione di buon vino.

Zeppole, che da tradizione rappresentano il simbolo della festività di San Martino, saranno presentate in diverse specialità :

dalle zeppole con le alici salate alle zeppole con il miele, dalle zeppole con il baccalà alle zeppole con i fiori di zucca, il tutto accompagnato da diverse calde specialità , “novità culinarie popolari” e un buon bicchiere di vino.

Lungo il percorso saranno presenti diverse aree musicali con la presenza di numerose realtà locali, intrattenimento teatrale, cabaret e balli.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vivi San Marco è patrocinato dal Comune di Castellabate.

“Con l’organizzazione di questa manifestazione, vogliamo lanciare un messaggio di speranza e ritorno (in parte) alla normalità. A piccoli passi, con la realizzazione di diverse iniziative nel periodo Covid, abbiamo rimesso in moto una macchina che per forze maggiori è stata a lungo parcheggiata. Oggi il Festival di San Martino rappresenta il vero rilancio per la nostra Associazione (post Covid) ma anche un segnale di speranza per le diverse categorie presenti, per le attività commerciali del posto e per l’intera comunità di San Marco, pronta a vivere due serate di gioia e allegria in un periodo grigio come Novembre”, dichiara il Presidente di Vivi San Marco Antonino Spinelli. “Siamo molto soddisfatti per l’entusiasmo e il consenso ricevuto anche quest’anno dalle famiglie del Rione Rocchetta e non solo. La loro voglia di collaborare ed essere parte attiva di questo progetto, ci stimola a migliorare e a realizzare nuove manifestazioni per far crescere sempre di più il nostro paese.”

L’Associazione Vivi San Marco vi da appuntamento il 13 e 14 Novembre con la manifestazione : Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”.