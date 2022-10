Laurino e Sacco insieme per valorizzare la montagna

Un partenariato tra comuni, Parco e associazioni per la valorizzazione della montagna. L’iniziativa interessa i comuni di Laurino e Sacco, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Pro Loco e la Protezione Civile di Laurino, le associazioni Sfavilla e Volo della Rondine.

Valorizzazione della montagna: l’iniziativa

L’obiettivo è rispondere alla Manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, adeguamenti infrastrutturali, panificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità.

A tal fine enti e associazioni hanno scelto di collaborare per presentare una proposta a finanziamento. Il progetto si chiama La Montagna dei Sapori e nasce dalla volontà di promuovere e valorizzare il territorio, le sue risorse e le sue tipicità, attraverso interventi ed iniziative. Il patto è finalizzato proprio a tale scopo: a pianificare e gestire attività di controllo e monitoraggio sulle infrastrutture montane e la loro manutenzione, promuovere interventi e progetti condivisi per lo sviluppo sostenibile della montagna.

Gli altri progetti

Laurino e Sacco non sono gli unici comuni ad aver avviato iniziative in tal senso. Anche altri comuni del comprensorio cilentano puntano a risorse nell’ambito della manifestazione di interesse del Ministero del Turismo. Un modo per rilanciare l’offerta locale, anche in zone con minor vocazione turistica.