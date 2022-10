Abusi a Perdifumo: scatta l’ordine di ripristino

Ancora abusi nel territorio del Parco. Le segnalazioni partono dal reparto carabinieri parchi, stazione di Castellabate. Questi, durante un’attività di monitoraggio del territorio, hanno accertato la realizzazione di abusi in contrada Palma di Perdifumo.

Controlli dei forestali, abusi a Perdifumo

I militari della vicina stazione di Castellabate hanno informato nei giorni scorsi il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In particolare è stata segnalata la realizzazione di lavori di movimento terra, spietramento e docciatura relativamente ad un’area di superfice pari a circa 2400 metri quadrati.

Al contempo si era provveduto ad interventi di rifacimento di preesistenti terrazzamenti mediante la posa in opera di gabbie in pietra locale, per una lunghezza di 50 metri e un’altezza e una profondità di circa 1 metro. Committente dei lavori la proprietaria del terreno.

Le contestazioni

Tuttavia le opere, stando alle contestazioni, sarebbero state realizzate in assenza del necessario nulla osta del Parco, in quanto l’area dove sono stati eseguiti i lavori rientra in zona C della sua perimetrazione.

Di qui l’ordinanza da parte del direttore del Parco, Romano Gregorio, affinché si proceda al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora la proprietaria non rispetto l’ordinanza, l’Ente avvierà la procedura in suo danno.

Questi di Perdifumo sono soltanto gli ultimi abusi contestati in area Parco da parte dei carabinieri forestali.