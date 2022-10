Sanità in Cilento: sindaci incontrano il dg dell’Asl

Il neo direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, ha incontrato ieri i sindaci del Cilento a Vallo della Lucania. Obiettivo quello di fare il punto sulla sanità sul territorio e portare all’attenzione dei vertici dell’azienda tutte le criticità e i problemi che la popolazione vive a causa di una offerta sempre più ridimensionata.

Sanità nel Cilento: incontro a Vallo

Tra i temi al centro del confronto l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tra le istanze accolte favorevolmente dal direttore generale Gennaro Sosto quella di avviare subito i lavori di ristrutturazione di Pronto Soccorso e Rianimazione del presidio vallese rinviando ad interventi futuri la riqualificazione di malattie infettive. Inoltre si punta a completare rapidamente le procedure per la selezione di 160 Medici per varie discipline.

A seguito del sopralluogo di ieri, si è deciso di definire immediatamente un progetto definitivo per una elisuperfice, anche notturna, nell’area delle ex fiere di Vallo della Lucania, altro elemento importante per migliorare la sanità in Cilento.

La questione ospedale di Agropoli

Se i sindaci dell’area vallese sorridono per i risultati ottenuti, non può dire lo stesso il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi che ha avuto solo la promessa ad affrontare il tema ospedale cittadino.

Il prossimo 7 novembre, proprio ad Agropoli, verranno eletti i rappresentanti del distretto, stabilite direttive e vagliate proposte ed idee dei sindaci da mettere in campo nel 2023 relativamente ad una serie di argomenti sanitari. Le istanze saranno poi trasferite al direttore generale.