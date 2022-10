Rifiuti speciali e pericolosi in un locale seminterrato: due denunce

Importante attività dei carabinieri della stazione di Bellizzi. I militari, in collaborazione con il personale della stazione carabinieri forestali di Giffoni Valle Piana, hanno effettuato controlli sul territorio per prevenire e stanare reati in materia ambientale.

Gestione rifiuti: due denunce a Bellizzi

Proprio durante questa attività i carabinieri delle due stazioni hanno denunciato dei coniugi alla Procura della Repubblica di Salerno. I due, imprenditori edili, avevano accantonato in un vasto locale seminterrato di loro proprietà nel territorio del comune di Bellizzi, grosse quantità di rifiuti. C’erano anche rifiuti speciali e pericolosi.

Gli stessi avevano accidentalmente preso fuoco rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Salerno. Non semplici le operazioni di spegnimento. Al termine dell’attività dei caschi rossi e dei controlli da parte dei carabinieri, l’area è stata sottoposta a sequestro e i coniugi deferiti all’autorità giudiziaria.

I controlli

L’attività dei carabinieri, su tutto il territorio provinciale, continua. Sempre alta l’attenzione sul fenomeno della gestione illecita di rifiuti, soprattutto speciali e pericolosi e degli sversamenti in particolare in torrenti, fiumi e canali. Diverse le denunce comminate, anche nelle ultime settimane. I controlli assumono ancora maggior valore nelle aree protette, non certo esenti da fenomeni di abbandono o gestione illecita di rifiuti.