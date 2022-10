Il vincitore di Amici Luigi Strangis al Maximall per il firmacopie

Al Centro commerciale Maximall di Pontecagnano non solo shopping, ma anche spazio a divertimento con il Maximall Luna Park, firma copie e prime visioni al CineMaximall.

Appuntamento domani con il firma copie di Luigi Strangis al Maximall

Si parte domani, 19 ottobre alle ore 18:00, con il firma copie di Luigi Strangis, vincitore del talent Amici di Maria de Filippi che firmerà, per i suoi fan, le copie del suo ultimo cd «Voglio la gonna».

Il firma copie che nasce dalla collaborazione con la libreria Mondadori, si svolgerà in piazza Maximall. Per ricevere il pass sarà necessario essere in possesso del cd.

Questa non è l’unica novità, il centro commerciale si trasformerà, nelle prossime settimane, in un vero e proprio luogo di divertimento con una shopping experience che incontra il divertimento con il Luna Park che farà da cornice agli acquisti.

Fino a fine novembre, nell’area parcheggio del Centro ci saranno tantissime attrazioni e giostre per bambini e adulti. Per gli ospiti che spenderanno € 20, inoltre, sarà possibile ritirare un coupon all’info point per un ingresso gratuito al Luna Park per divertirsi fino alle 23:00.

Inoltre ci sarà anche la possibilità di godere di una prima visione al CineMaximall per gli appassionati del maxischermo biglietto omaggio per un ingresso alle giostre per ogni due ticket cinema acquistati.

Il commento

«Il nostro obiettivo è quello di permettere alle famiglie di coniugare gli acquisti a momenti di puro svago– spiega così la direttrice del Centro Carmela Cascino. Da sempre proponiamo un concetto di shopping che va ben oltre la scelta di un capo di abbigliamento, trascorrere delle ore della giornata con noi è molto di più e vogliamo che questo sia una gioia per tutti».