Centro anziani di Castel San Lorenzo: project financing per la gestione

Una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte per la gestione del centro per anziani di Castel San Lorenzo. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Casella, intenzionata ad un project financing per l’affidamento in concessione della gestione dell’edificio comunale adibito a centro anziani, sito in via Generale Tommasini.

Centro per anziani di Castel San Lorenzo: avviso per le Coop

La manifestazione di interesse è diretta alle cooperative. Queste dovranno farsi carico della progettazione, realizzazione e gestione del centro per anziani di Castel San Lorenzo. Al contempo l’eventuale affidatario dovrà garantire ogni intervento strutturale, infrastrutturale, fornitura di arredi ed impiantistico, necessario a rendere funzionale l’immobile, con futura possibilità di utilizzare anche il primo piano dell’edificio, oggi adibito ad asilo nido.

L’edificio

L’immobile di Castel San Lorenzo è composto da tre piani fuori terra e necessita di alcune opere per essere funzionale come centro anziani.

L’avviso è finalizzato soltanto a raccogliere la disponibilità di cooperative qualificate. Nelle proposte dovrà essere inserito, tra l’altro, il progetto che si punta a realizzare, una bozza di convenzione con il Comune, il piano economico, le caratteristiche del servizio offerto.

C’è tempo fino alle ore 12 del 3 novembre per presentare le domande con i relativi allegati indicati dal bando pubblicato sul sito dell’Ente. Una volta raccolte le proposte, quella più soddisfacente verrà messa in gara. Il Comune potrà apportare eventuali modifiche.