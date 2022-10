Premio Assoluto Angelo Vassallo, all’Oasi Alento il cerimoniale di premiazione

È in programma per domenica 23 ottobre dalle 16:30 presso la Sala convegni dell’Oasi Fiume Alento a Prignano, il Cerimoniale della premiazione dei vincitori della quarta edizione del Concorso in memoria di Angelo Vassallo.

Premio Assoluto Angelo Vassallo, domenica 23 ottobre cerimoniale di premiazione all’Oasi Fiume Alento

Il concorso «Onda Lunga Cilento- Premio assoluto Angelo Vassallo» è organizzato dell’associazione Cilento Verde Blu odv. Alla cerimonia saranno, altresì, presenti i Dirigenti scolastici e i docenti degli Istituti scolastici del Cilento partecipanti al concorso, nonchè, gli allievi vincitori e i loro parenti.

Premio Assoluto, il programma della serata

La serata sarà all’insegna del percorso culturale tra i miti e le leggende, storie e racconti del Cilento e il piacere dei conferimenti ai giovani e bravi artisti. Ospiti d’onore, partner dell’evento, gli operatori marittimi del Cilento, presidenti di cooperative e associazioni e autorità portuali.

Nel corso del cerimoniale sarà assegnato il Premio Assoluto Angelo Vassallo alla migliore opera in concorso che sarà conferito dalla famiglia Vassallo e la borsa di studio ad esso abbinato.

Gli allievi vincitori mostreranno al pubblico le loro opere

Gli allievi vincitori delle scuole del Cilento proporranno un percorso culturale attraverso le loro opere artistiche. Disegni, fotografie, cortometr5aggi, poesie e racconti che saranno presentati al pubblico .

Al via le iscrizioni per la quinta edizione del Premio Assoluto

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del concorso dal titolo «Transizione ecologica- cosa posso fare , io, adesso?»

Per la categoria scolastica possono partecipare la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Per la sezione artistica: grafico pittorica, fotografica, videografica, poesia e narrativa. Il Premio prevede l’assegnazione di 40 premi, tra trofei, targhe, pergamene e il Prestigioso Premio Assoluto Angelo Vassallo, assegnato alla migliore opera in concorso con la Borsa di studio.

Per informazioni:

info@ondalungacilento.it

www.ondalungacilento.it

Evento pubblico. Si ricorda che le auto potranno essere parcheggiate nell’area interna riservata al cerimoniale.