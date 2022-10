Oroscopo 18 ottobre, importanti opportunità lavorative in arrivo…ecco per chi

Vediamo come sarà questo martedì 18 ottobre. Dopo un lunedì un pò fiacco, pare che le stelle siano più clementi per l’intera settimana, ma ecco l’oroscopo completo segno per segno.

Oroscopo del 18 ottobre 2022:

Ariete

Momento sbagliato per chiedere prestiti o piccole agevolazioni: Giove non vi aiuterà in questo. Rinviate richieste a tale proposito, soprattutto se si tratta di mutui.

Toro

Non pianificare una grande festa. Condividere i tuoi sentimenti con qualcuno di speciale può aiutarti a raggiungere un maggiore senso di realizzazione oggi.

Gemelli

Fate attenzione che molti pettegolezzi sul vostro conto potrebbero presto tramutarsi in calunnia e diffamazione: non esponetevi inutilmente e cercate di colmare ogni lacuna che lamentano gli altri su di voi.

Cancro

Badate oggi di essere simpatici con tutti : oggi dovrete mostrare il vostro lato migliore impedendo agli altri di capire che in fondo state soffrendo per amore.

Leone

Non esagerare con le opportunità. Un salto di fede in questo momento può cambiare drasticamente la tua vita in meglio, anche se potrebbe non sembrare così ora.

Vergine

Non rinviate oggi una decisione che ormai avete preso da tempo : questo non sta dalla parte vostra e naviga contro di voi.

Bilancia

Mantieni la calma e pratica la pazienza. Qualcuno potrebbe visitarti oggi. È in arrivo un accordo finanziario che potrebbe rivelarsi un guadagno eccezionale.

Scorpione

Non aggravate ulteriormente la vostra situazione cercando con gli altri il pelo nell’uovo: cercate di soprassedere e di passare oltre.

Sagittario

Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti, ma questa volta è più adatto a mettere le esigenze emotive degli altri prima di quelli tuoi.

Capricorno

Oggi non lasciatevi rubare la serenità da persone che cercano di minare la vostra pace alla base per trarne profitto. Mostratevi forti , costanti e soprattutto coraggiosi nelle vostre scelte.

Acquario

Potresti essere costretto a situazioni spiacevoli che hai evitato e prendere delle decisioni difficili. Tuttavia, sarai in grado di prendere la decisione giusta anche sotto pressione e questo alla fine avrà un effetto positivo sulla tua vita.

Pesci

Non abbiate particolare fretta nel concludere un acquisto : le risorse in questo momento sono preziose e Giove non vi dispone agli affari.