Maltempo in Cilento: chiesto riconoscimento dello stato di emergenza

Una richiesta alla regione Campania affinché riconosca lo stato di emergenza a seguito dell’ondata di maltempo in Cilento dei giorni scorsi. A chiederlo è il parlamentare della Lega Attilio Pierro, già consigliere regionale, che ha indirizzato una nota al presidente della giunta Vincenzo De Luca.

Maltempo in Cilento: i danni

La forte ondata di maltempo dello scorso 13 ottobre ha provocato non pochi danni, tra Montecorice e i comuni limitrofi, fino al Golfo di Policastro. In particolare Pollica, San Mauro Cilento, Marina di Camerota, Centola e Santa Marina.

Le richieste

“A Centola, come a Montecorice e in altri comuni del Comprensorio, – spiega Pierro – alcuni costoni rocciosi hanno ceduto causando problemi alla viabilità e alle comunità ivi interessate. Motivazione per la quale il Prefetto di Salerno ha invitato la popolazione locale a limitare gli spostamenti. I valori delle precipitazioni osservate sono stati molto elevati, in relazione ai valori medi caratteristici del periodo, e la natura ed estensione degli eventi occorsi hanno comportato l’intervento coordinato di più Enti e Amministrazioni, competenti in via ordinaria in materia di protezione civile”.

Alla luce di ciò, Pierro ha invitato il Presidente della Giunta regionale ad assumere le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza. Al contempo, alla luce delle criticità registrate, si chiede con immediatezza un intervento. Questo, osserva l’esponente leghista, deve «essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. E’ opportuno – conclude – valutare l’opportunità di far pervenire al Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, una richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”.