Bici elettrica rubata a Sapri: ritrovata su un treno regionale

Bici elettrica rubata a Sapri e già pronta per essere portata via da ignoti, chissà verso quale destinazione. Grazie alla Polfer, però, è stato possibile rintracciare il veicolo e restituirlo alla legittima proprietaria.

L’episodio è accaduto venerdì scorso a Sapri.

Bici elettrica rubata a Sapri: i fatti

Una donna del posto aveva lasciato la bicicletta elettrica davanti casa. Sarà rimasta lì per circa un quarto d’ora, ma tanto è bastato ad ignoti per prenderla ed allontanarsi. Una volta uscita la proprietaria si è accorta di aver subito il furto. Dopo un attimo di smarrimento iniziale ha pensato bene di contattare la Polizia Ferroviaria di Sapri e segnalare l’accaduto.

È bastato poco agli agenti per risolvere il caso. La bicicletta, infatti, era stata caricata su un treno regionale, già pronto a partire in direzione Napoli Centrale. Gli uomini della Polfer hanno recuperato la bicicletta elettrica, non il ladro che nel frattempo si sarà allontanato. Dopo gli accertamenti di rito la bici elettrica rubata poco prima a Sapri è stata restituita alla legittima proprietaria.

I furti di biciclette

I furti di bici sono frequenti. La FIAB ha condotto la prima indagine nazionale relativa ai furti di biciclette. I dati non sono confortanti. Nel nostro Paese vengono rubate 320.000 biciclette circa, per un danno pari a 150 milioni di euro. Negli ultimi anni sono soprattutto le bici elettriche, considerato anche il loro valore, ad essere rubate.