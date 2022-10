Atletica: ad Agropoli il Trofeo delle Province: in città 250 atleti

Weekend di sport ad Agropoli con il Trofeo delle Province. Ad organizzare la manifestazione la Fidal Campania in collaborazione con l’Atletica Agropoli. L’evento ha visto giungere all’impianto Guariglia rappresentanze di ben 11 province tra Campania, Puglia e Lazio ed oltre 250 atleti in gara.

Trofeo delle Province: l’evento di Agropoli

A dare il via ufficiale alla manifestazione, con l’accensione del braciere, è stato Giuseppe Filpi. Non una scelta casuale avendo ottenuto medaglie d’argento negli ultimi giochi del mediterraneo. Alla cerimonia di apertura tutte le province in gara hanno sfilato sotto la tribuna dell’impianto sportivo, in un clima di festa e di sana partecipazione.

I risultati

A trionfare nella categoria Ragazzi è stata la rappresentativa di Bari, con Caserta e Latina rispettivamente al secondo e terzo posto mentre, tra le Ragazze, il podio finale è formato da Latina, Foggia e Lecce.

Il commento degli organizzatori

“Grazie a tutta la macchina organizzativa, non abbiamo mai avuto dubbi sulla realizzazione di questo evento. Ci tenevamo particolarmente a questo trofeo perchè gli under 14 sono il futuro dello sport. Futuro a cui noi guardiamo con fiducia per essere sempre di più un punto di riferimento organizzativo e sportivo per l’Italia intera” Queste le parole di Angelo Palmieri, Presidente dell’Atletica Agropoli intervenuto durante la cerimonia di apertura del Trofeo.

A margine dell’evento anche il premio “Provincia Social” in cui è stata premiata la provincia che ha ricevuto più like sulla pagina Facebook dell’Atletica Agropoli. A vincere è stata Brindisi, con oltre 110 mi piace.