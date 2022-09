Giuseppe Filpi: secondo posto per il cilentano ai Giochi del Mediterraneo

Tra ieri ed oggi a Pescara sono in svolgimento i Giochi del Mediterraneo. La manifestazione Internazionale è dedicata, in questo caso, in particolare agli under 23 di atletica leggera:. La spedizione azzurra, molto numerosa, in terra abruzzese è composta da ben 74 atleti. Sulla pista adriatica in gara anche il cilentano Giuseppe Filpi, giovane ostacolista originario di Novi Velia in forza da anni all’Atletica Agropoli capeggiata da Angelo Palmieri.