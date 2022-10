Un concorso dedicato alle tesi di laurea per incentivare gli studi nel Cilento

Istituito il I° concorso dedicato alle Tesi universitarie. L’iniziativa è partita dalla Fondazione E. A. Del Mercato, con l’Archivio di Stato di Salerno e la Società salernitana di Storia Patria.

Ecco a chi è rivolto il concorso e chi può partecipare

Il concorso è aperto a Tesi relative alle discipline di Storia, Letteratura, Economia, Archivistica sia triennali che magistrali. Le tesi avranno come tema ricerche e studi sul patrimonio presente nell’Archivio di Stato di Salerno contenuto negli archivi della Casa del Mercato che vanno dal XIII secolo al XX, sia cartacei, sia in pergamene relativi a feudi, chiese, famiglie, biblioteche, eventi storici del Cilento e del napoletano.

I manoscritti son relativi a ampissima documentazione della storia del Cilento, e di diritto, letteratura, poesia, storia ecc; è presente anche varia documentazione di storia, famiglie e chiese napoletane.

Il premio per i partecipanti al concorso

Le Tesi scelte da ora innanzi e discusse nel 2023 saranno premiate per la vincitrice con € 500 e la pubblicazione nella Rassegna Storica Salernitana.

Le finalità del concorso

La finalità viaggia, principalmente, nell’ottica di una promozione della cultura tra ragazzi e incentivare gli studi sul Cilento, con le sue bellezze, i suoi paesaggi e il suo immenso patrimonio storico e culturale.

Altri premi istituiti nel Cilento per premiare le migliori tesi di laurea

Non è la prima volta che vengono istituiti premi per premiare la migliore tesi di Laurea. Anche lo scorso anno, il concorso indetto dall’associazione culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” riservato agli studenti universitari che, nella tesi di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico in una delle sedi universitarie del territorio italiano o in una equivalente istituzione nell’Europa Unita, abbiano presentato e discusso un argomento inerente al Cilento. In palio una borsa di studio del valore di mille euro.