Un premio alla miglior tesi di laurea dedicata al Cilento

Anche quest’anno torna il concorso indetto dall’associazione culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” riservato agli studenti universitari che, nella tesi di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico in una delle sedi universitarie del territorio italiano o in una equivalente istituzione nell’Europa Unita, abbiano presentato e discusso un argomento inerente al Cilento. In palio una borsa di studio del valore di mille euro.

I partecipanti residenti nei comuni cilentani devono inviare domanda con certificato di laurea con voto entro il 30 giugno 2021, alla “Associazione Culturale Francesco ed Evelina Vecchio” al seguente indirizzo: associazionefevecchio@outlook.com o all’indirizzo di posta certificata associazionefevecchio@postecert.it.

Il premio viene annualmente consegnato nel corso di una cerimonia ad Ogliastro Cilento comune di nascita di Evelina Apolito moglie di Francesco Vecchio, originario di Prignano Cilento e già colonnello della Guardia di Finanza. Viene sostenuto dai figli Bruno, Silvana e Sergio, docenti universitari, per rimarcare il grande attaccamento dei genitori a quella terra nella quale sono nati e dove hanno concluso le loro esistenze. L’iniziativa intende valorizzare le intelligenze dei giovani del Cilento. I risultati della valutazione saranno resi pubblici entro il 31 luglio 2021.

La valutazione delle tesi in concorso sarà effettuata da una commissione presieduta dal Presidente dell’Associazione e composta da altri studiosi, che saranno nominati dal Consiglio direttivo dell’Associazione in funzione degli argomenti delle tesi in concorso.