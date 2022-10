Pisciotta, nasce l’Albo comunale delle associazioni. Ecco come presentare domanda

Costituire un «Albo comunale delle Associazioni Culturali e dello Spettacolo», è questa l’intenzione dell’amministrazione comunale del Comune di Pisciotta , retta dal sindaco Ettore Liguori. L’albo riguarderà, principalmente, le associazioni, gruppi, comitati, componenti sociali considerati organismi liberamente costituiti.

Albo comunale indirizzato alle associazioni di Pisciotta, chi può partecipare

Possono richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni che hanno sede ed operano nel territorio del Comune di Pisciotta; le associazioni devono, altresì, avere tra gli scopi la tutela e la promozione di diritti, la promozione della cultura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e l’educazione sportiva.

Inoltre le associazioni devono essere non a scopo di lucro, devono rispettare i canoni della democraticità della struttura associativa, della elettività e gratuità delle cariche sociali.

Le associazioni devono essere composte da un numero di soci non inferiore a dieci; non sono, altresì, ammesse all’albo le associazioni che hanno interessi economici degli associati, partiti politici.

Le attività dovranno essere rivolte ai cittadini pisciottani con costanza e continuità, al fine di garantire un’ampia offerta dimostrando la presenza attiva sul territorio.

Ecco come presentare domanda per l’Albo comunale

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per il 14 novembre 2022 entro e non oltre le ore 12:00.

Le richieste di adesione all’albo potranno pervenire a mezzo mail ed indirizzate al Consigliere delegato alla cultura e allo spettacolo Francesca Puglia all’indirizzo: pisciotta@pec.it

Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità, statuto e atto costitutivo redatto con atto pubblico o scrittura privata, elenco nominativo dei soci e relativo incarico ricoperto; relazione delle attività svolte dall’associazione sul territorio.

Il commento

«Come amministrazione riteniamo fondamentale favorire la partecipazione attiva dell’associazionismo sul territorio– fanno sapere da palazzo di città– un modo per promuovere le bellezze presenti sul territorio anche attraverso rappresentazione di spettacoli, momenti culturali e attività indirizzate ad adulti e piccini».

Il valore delle associazioni nel Cilento e Diano

Il ruolo delle Associazioni, così come le Pro Loco, rappresentano una grande risorsa per il territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Risultano fondamentale le attività svolte sul campo, soprattutto nelle aree interne dove, spesso, insiste il fenomeno dello spopolamento, è questo, quindi, un modo per essere presenti attivamente valorizzando il territorio.

Sappiamo che le associazioni vivono di manifestazioni e dopo lo stop dovuto alla pandemia, assumono ancor di più un valore simbolico e uno stimolo e fare di più e sempre meglio.