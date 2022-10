Ascea punta sui giovani e sulla cultura, ecco il progetto «Giovani in biblioteca »

Il Comune di Ascea, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha deciso di candidare un proprio progetto all’avviso pubblico «Giovani in biblioteca». L’obiettivo è quello di procedere alla diffusione della cultura tra ragazzi.

Ad Ascea Giovani in biblioteca, un progetto di promozione della cultura. Ecco di cosa si tratta

Finalità principale del bando è rendere sempre più attrattive le biblioteche, incentivando soprattutto la lettura tra i giovani. In quest’ottica, il Comune di Ascea, ha già presentato un progetto dal titolo «BLIOHUB- fermenti di idee in biblioteca», a valere sul bando ANCI, che prevede l’individuazione di un nuovo locale sul territorio comunale da destinare alla nuova sede della biblioteca. Ciò al fine di garantire un’offerta completa e un servizio culturale di valore per diffondere attività di animazione bibliotecaria e coinvolgere sempre più giovani del territorio.

Gli obiettivi del progetto giovani in biblioteca rivolto a giovani tra i 14 e i 35 anni

L’amministrazione comunale intende andare anche oltre con un progetto dedicato ai giovani tra i 14 e i 35 anni volto a realizzare nuove attività da proporre in biblioteca.

L’idea è quella di rendere la biblioteca asceota uno spazio di aggregazione, un punto di riferimento sul territorio per i giovani; il progetto assume ancora più valore a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha costretto tantissimi giovani a casa, senza possibilità di confrontarsi con i pari e svolgere attività di condivisione.

È chiaro che per attuare il progetto giovani in biblioteca, risulta fondamentale operare in sinergia con associazioni locali dedite alla valorizzazione e alla diffusione della cultura tra ragazzi.

Il commento

«Da sempre, il nostro Comune, favorisce il coinvolgimento dei giovani nella realizzazione di iniziative a carattere socio- culturali, riconoscendo un ruolo cardine nella promozione del territorio»- così fanno sapere da palazzo di città.

L’importanza delle biblioteche sul territorio comunale

Il progetto giovani in blioteca, si inserisce nelle linee del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale che intende promuovere azioni tese ad ampliare l’offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità; un modo per promuovere attività ludico- ricreative, sociali, educative, culturali e formative per un utilizzo corretto del tempo libero.

Per raggiungere questi obiettivi, l’Ente vuole favorire l’utilizzo da parte delle nuove generazioni, spazi disponibili all’interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi aperti co orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità.