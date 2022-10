Biblioteca diffusa che diffonde la cultura, 4 Comuni del Cilento aderiscono al progetto

Il Comune di Albanella, guidato dal sindaco Renato Iosca, ha aderito al progetto «La Biblioteca diffusa» a valere sul bando «Biblioteche e comunità- 2022» promosso dal Centro per il libro e la lettura.

Il Comune di Albanella punta alla biblioteca diffusa, ecco di cosa si tratta

Nello specifico, il progetto ha come finalità quello di favorire l’inclusione e la coesione sociale promuovendo progettualità capaci di integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle biblioteche comunali attive all’interno dei Comuni meridionali dichiarati «Città che leggono», rendendole sempre più deputati alla diffusione, alla produzione e al confronto culturale.

Obiettivo prioritario è, altresì, promuovere e valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali come luogo di incontro e strumento di coesione sociale. Al fine di poter prendere parte a questo progetto, era necessario accordarsi con altri Comuni, al fine di cooperare insieme.

Il Comune di Albanella, in quest’ottica, ha deciso di partecipare al bando con i Comuni di San Giovanni a Piro, Pollica e Roccagloriosa. Attraverso questo progetto, si andrà ad incrementare, tra le altre cose ad esempio, il miglioramento dell’accesso degli spazi.

In particolare, nelle ore serali, extra- orario, nel fine settimana e un miglioramento anche al patrimonio bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimediale).

Le finalità

Il progetto vuole offrire spazi adeguati allo sviluppo e crescita culturale con la condivisione del patrimonio documentario e informativo, la gestione dei servizi e attività di collaborazione tra pubblico e privato, promozione di attività ricreative.

La Biblioteca non deve essere più concepita solo come un luogo di conservazione e studio, ma anche come un centro di socializzazione e di condivisione, soprattutto dopo i due anni di pandemia, complessi anche per tanti giovani costretti in casa.

La Biblioteca diffusa, quindi, possiamo definirla una realizzazione progressiva di più reti che lavorano in cooperazione tra loro.

«Cilento Community Library», l’adesione in qualità di partner a questo progetto da parte dell’amministrazione di Albanella, non prevede una compartecipazione economica.