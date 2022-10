Riqualificazione di alcune aree degradate di Perito con i fondi del Ministero

Fondi ministeriali in arrivo per il Comune di Perito; li investirà per la riqualificazione di alcune aree degradate in Perito capoluogo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Cirillo, ha ottenuto risorse da parte del Ministero dell’interno.

Fondi a Perito per la riqualificazione di alcune aree degradate

Quest’ultimo assegna ai comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2023, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2023.

Il progetto di Perito

Nello specifico, Perito ha deciso di destinare il contributo ministeriale, annualità 2023, per la riqualificazione di alcune aree degradate in Perito capoluogo, quali: Incrocio tra Viale della Libertà e Via Vecchi Mulino \ Via Noce; Incrocio tra Via dei Greci\SP56 e Via Arco Olmo; Vasca con fontana nella Villa Comunale; Fontana Vecchia.

Nelle ultime settimane diversi comuni, destinatari di risorse, hanno approvato dei progetti per eseguire opere di riqualificazione del territorio sfruttando i finanziamenti del Ministero dell’Interno.