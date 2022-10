Ponte Tanagro, Strianese replica a Pellegrino: no a strumentalizzazioni

Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino sollecita interventi per il Ponte Tanagro, il presidente della Provincia, Michele Strianese, risponde. Botta e risposta tra i due politici salernitani in merito al tratto di strada tra Sassano e Padula, chiuso da circa un anno.

La replica della Provincia sul Ponte Tanagro

Strianese, ammette di comprendere i disagi dovuti alla chiusura del Ponte Tanagro, ma sottolinea che la Provincia è attenta sul caso. Di qui l’invito ad evitare strumentalizzazione. Ad oggi, osserva «sono state avviate le richieste di pareri necessari alla validazione del progetto. La conferenza di servizi è convocata per il 28 ottobre prossimo».

L’iter è quindi vicino al completamento, nella consapevolezza, come affermato dal dirigente del settore viabilità, che «risulta necessaria quanto prima la realizzazione degli interventi progettati, ricorrendone i motivi di urgenza legati ad un evidente disagio arrecato alla popolazione locale a seguito della chiusura del ponte nonché ai notevoli disagi alla circolazione nelle zone interessate».

Il finanziamento

Intanto già lo scorso 30 settembre, precisa Strianese, la Provincia ha bandito la gara per la realizzazione del rafforzamento e la sistemazione della viabilità alternativa, per un totale di 337.000 euro (intera annualità disponibile per il Vallo di Diano) che sarà esperita in data 25 ottobre prossimo.

«All’esito della aggiudica daremo avvio ai lavori. Quindi, in meno di un anno, abbiamo fatto tutte le procedure per progettare l’intervento che, appunto, ammonta a circa 2.5 milioni di euro ed abbiamo progettato anche gli interventi per la viabilità alternativa che sono in fase di gara», dice Strianee.