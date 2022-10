Oroscopo 16 ottobre, ambizione e determinazione saranno la chiave del successo

È arrivato il weekend e dobbiamo «necessariamente» consultare l’oroscopo per scoprire cosa riservano le stelle. I segni di fuoco sono sempre i più forti, qualche problemino per i segni di terra, ma tutto sommato risolvibili.

Oroscopo 16 ottobre 2022:

Ariete

Oggi siate coraggiosi nell’affrontare una situazione che potrebbe richiedere davvero tutta la vostra forza ed energia per essere risolta.

Toro

Non affaticatevi troppo nel cercare le ragioni di un vostro insuccesso : piuttosto rimboccatevi le mani e datevi da fare. Non lasciatevi distrarre dai troppi impegni.

Gemelli

Qualcuno osserva il vostro operato e la diligenza che state mettendo nel compiere il vostro dovere : curate di farlo sempre con puntualità e profitto. Siete sollecitati a prendere alcune decisioni tra le quali ci sono quelle che potrebbero cambiare il vostro futuro.

Per i nati sotto il segno del Cancro, ambizione e determinazione solo l’arma vincente

Cancro

Forte ambizione. Attento a non esagerare con la voglia di comandare. Non temete di guardarvi intorno oggi : buone occasioni per nuove conoscenze o possibilità di rivedere qualche vecchio amico che potrebbe essere più interessante del solito.

Leone

Oggi è il giorno in cui chi è nato di domenica, mercoledì e venerdì, dovrà mettere alle strette e con le spalle al muro il proprio partner che non sembra essere deciso nei sentimenti e nelle cose concrete.

Vergine

Puoi viaggiare oggi in città diverse. Potresti incontrare una vecchia conoscenza con cui condividere ricordi nostalgici.

Bilancia

Ti sentirai molto emotivo oggi. Entrambe le emozioni positive e negative affollano il tuo cervello oggi. Quindi, questo non è il momento migliore per prendere una decisione cruciale per quanto riguarda la tua vita romantica.

Scorpione

Le nuove amicizie ti gioveranno particolarmente e se sei nato di martedì e mercoledì ne potresti fare davvero di interessanti. Un amico vi farà vivere emozioni nuove e potrebbe essere la persona giusta per distrarvi da certe sofferenze che vi trascinate dentro da troppo tempo.

Sagittario

Potrebbe essere necessario discutere con i vostri cari per fermarli per il loro bene. Potrebbero non accogliere la nostra opinione ma devi far capire loro il tuo punto di vista.

Capricorno

Le idee sono quelle e bastano per concretizzare un piccolo progetto che avete in mente ormai da tempo. Anche se con risorse limitate potreste pensare, oggi, di gettare la basi.

Acquario

Quello che potete fare oggi non va rimandato a domani. Aspirate a qualcosa di meglio a livello professionale. Adesso però sarebbe meglio accontentarsi e portare pazienza.

Pesci

Tenderai a idealizzare eventi e persone. Abbi maggiore cura della tua salute. Dimostrazioni d’affetto dagli amici. Oggi avrete mille piccole occasioni per rivalervi su chi vi infastidire da tempo.