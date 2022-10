Dramma a Capaccio, 37enne trovato morto in auto

Dramma questa mattina in via Gioacchino Rossini, tra Capaccio Paestum ed Albanella. Un uomo di 37 anni è stato trovato privo di vita. Si tratta di una persona di nazionalità bulgara, residente a Battipaglia.

37enne morto a Capaccio: l’allarme

È stata un’automobilista poco prima delle 8 di questa mattina a far scattare l’allarme. La Fiat Stilo con a bordo il cadavere dell’uomo, infatti, era ferma al centro della carreggiata, già di dimensioni ridotte.

Non potendo passare la donna è scesa e ha visto che l’uomo era esanime sul sedile del guidatore. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Agropoli, intervenuti insieme al personale del 118.

I medici, però, non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Intervenuto anche il medico legale per l’esame esterno della salma. Questa è stata poi trasferita all’ospedale di Battipaglia dove potrebbe essere eseguita l’autopsia.

Le ipotesi sul decesso

All’interno dell’abitacolo ritrovate siringhe e dosi di droga. Potrebbe essere stata un’iniezione a provocare il la morte dell’uomo a Capaccio, forse un’overdose di droga. Lo chiariranno gli esami a cui il cadavere verrà sottoposto.

Via Rossini è una strada interpoderale che attraversa serre e coltivazioni. Perché l’uomo era lì? Aveva forse incontrato qualcuno o si era soltanto appartato? Lo chiariranno le indagini