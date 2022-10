Acteon – Atena in corsa: la gara podistica torna dopo tre anni di stop

Dopo tre anni di stop ad Atena Lucana torna la Acteon. Un tempo lunghissimo, dilatato dall’emergenza sanitaria, che ha rimandato l’abbraccio tra gli amanti delle corse a piedi e le strade del centro valdianese

Un’attesa che, tuttavia, non è stata vana: domenica 16 ottobre, a tre anni dall’ultima volta, Atena Lucana assaporerà la magia di Acteon-Atena in corsa.

Il programma di Acteon – Atena in corsa

La gara podistica è organizzata dalla Polisportiva Atena Lucana del presidente Peppino Cirigliano. Si parte alle ore 9 da piazza Vittorio Emanuele, dove si svolgeranno anche le operazioni preliminari e le premiazioni di fine giornata.

Pur non essendo particolarmente insidioso, il tradizionale anello cittadino di 1600 metri (da ripetere per 5 volte) selezionerà il plotone dei candidati al trono occupato nel 2019 da Gilio Iannone e Giorgia Parente.

Come d’abitudine, Acteon accoglierà appassionati e amanti del podismo provenienti da ogni angolo della provincia di Salerno, oltre che dalla Basilicata.

Al termine della gara principale, spazio ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 15 anni, che disputeranno una serie di gare promozionali all’insegna del più genuino divertimento.

Gli eventi podistici nel Vallo di Diano

Sono diversi i comuni che in queste settimane hanno organizzato eventi podistici nel Vallo di Diano, da Sala Consilina a Sassano. Tali appuntamenti, come Acteon – Atena in Corsa, animano i paesi grazie alla presenza di partecipanti provenienti anche da fuori regione.