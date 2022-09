Torna la Corsa delle Sette Cappelle a Sassano nel ricordo di Rosanna e Franco

Torna la Corsa delle Sette Cappelle a Sassano. Un percorso che unisce agonismo e spiritualità. La gara podistica, infatti, diffonde un messaggio che parla all’anima dei suoi protagonisti, a dimostrazione che ogni sforzo non è mai soltanto una mera questione di gambe e fiato.

La 13^ edizione della Corsa delle Sette Cappelle

L’evento in programma a Sassano e giunto alla sua 13^ edizione, si snoda lungo 12,350 km con due ascese brevi ma impegnative per raggiungere il centro storico di Sassano. Saranno uniti idealmente tutti i luoghi di culto del paese della Valle delle Orchidee, eleggendo la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in località Varco Notar Ercole, a punto di partenza e arrivo.

L’appuntamento per amatori, appassionati e accompagnatori è alle ore 9.30 di domenica 18 settembre. A corsa finita, gli organizzatori onoreranno la memoria della studentessa universitaria Rosanna Trotta, a cui è intitolato il premio che sarà assegnato alla vincitrice della Sette Cappelle, e di Franco Merola, con la consegna del trofeo riservato al primo atleta di casa.

Il programma della manifestazione – organizzata dall’associazione “In cammino con Padre Pio” con la collaborazione della Cilento Run di San Giovanni a Piro – sarà suggellato dal pasta party aperto a tutti i partecipanti. L’occasione giusta per stare di nuovo insieme dopo gli anni tragici dell’emergenza sanitaria.