Un Polo per l’Infanzia a Gioi: ecco l’iniziativa

Il Comune di Gioi, guidato dal sindaco Maria Teresa Scarpa, punta ad aprire un Polo per l’Infanzia rivolto alla popolazione residente a Gioi e nei Comuni limitrofi, in modo da “ampliare il ventaglio dei servizi socio- educativi per la prima infanzia (0-6 anni)“.

«Entro 2 settimane sarà possibile visitare gli spazi all’interno del plesso scolastico in via L. Salati dedicati al polo e sperimentare i servizi offerti dalla Cooperativa “La Sirenetta” (soggetto gestore) – fanno sapere da palazzo di città – In primis sarà attivato il micronido per le fasce di età dai 3 mesi ai 3 anni. Seguirà a breve l’apertura del Baby Hub che potrà coinvolgere i minori fino ai 6 anni.»

Fondi per l’apertura del polo per l’Infanzia a Gioi

«Tutti questi servizi fanno parte del progetto “Epico”, a cui l’Amministrazione ha partecipato, e che ha vinto il bando “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo», aggiungono dall’Ente.

Tutte le informazioni relativamente al polo dell’Infanzia a Gioi, come i moduli per l’iscrizione e i dettagli dei servizi, potranno essere consultate sul sito web istituzionale del comune.