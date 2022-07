Campo scuola a Gioi: nel weekend escursioni e fattorie didattiche

Da tre anni l’Amministrazione Comunale di Gioi promuove il proprio campo scuola aperto sia ai propri piccoli concittadini che a tutti i paesi limitrofi, oltre che ai visitatori e turisti.

Le attività sono partite quest’anno il 23 giugno e si concluderanno il 7 agosto, tutte le settimane nei giorni di giovedì e venerdì a cui si aggiungono speciali escursioni di sabato e domenica. In questo ampio spazio temporale sono previsti laboratori artistici, di musica, tiro con l’arco, Yoga, cucina e tanto altro. Tre le fasce d’età a cui sono dedicati i laboratori: 3-5 anni; 6-9 anni; 10-13.

Questa domenica 24 luglio il programma prevede anche un’esperienza particolare: la fattoria didattica. Ecco il programma:

FATTORIA DIDATTICA

Incontro ore 9:00 località San Paolo (Gioi) per il parcheggio.

LABORATORI DIDATTICI :

– visita alla fattoria

– degustazione di marmellate

– visita all’uliveto ( da verificare le condizioni meteo)

– filatura della lana

– creazione del caciocavallo

LABORATORI DIDATTICI DIVISI PER ETÀ

3/5 ANNI

-Narrazione della storia “Multicolor Pittore Speciale”

-Realizzazione di un viso di frutta e verdura su foglio

6/10 ANNI

-processo di essiccazione della frutta

11/14 ANNI

-Creazione di pesti di verdure e marmellate o confettura di frutta

LE ATTIVITÀ TERMINERANNO ALLE ORE 12:30

Per chi fosse interessato può scrivere un messaggio sul profilo FB del Comune di Gioi. Altri appuntamenti sono in programma. E’ l’occasione per vivere il Cilento Collinare in famiglia.