Oroscopo 15 ottobre, un piccolo incidente di percorso potrebbe minare la vostra salute

Sapevi che l’oroscopo adotta una concezione del tempo basata sul principio di analogia? Cioè la somiglianza analogica tra un determinato periodo di tempo e un modello di riferimento, tramite cui poterlo interpretare.

L’oroscopo più comune si basa sul tema natale, ovvero la rappresentazione degli astri formulata al momento della nascita di una persona.

Oroscopo 15 ottobre 2022:

Ariete

Potresti aver evitato un problema perché è troppo vicino a te, ma oggi è il giorno migliore per affrontare questo problema e per farlo a testa alta. Preparati per alcune delle tue notizie, oppure potresti averlo subito. Se sei single, questo è il momento giusto per incontrare una persona speciale.

Toro

Vedrai un’enorme prospettiva. Il cambiamento è inevitabile e ha la capacità di dipingere il tuo futuro, C’è una forte indicazione di interferenza da parte di terzi nella tua relazione sentimentale. Tu o il tuo partner potreste essere attratti da un’altra persona.

Gemelli

È probabile che tu spalanchi la verità sgradita oggi e non andrà bene per tutti. È meglio pianificare qualche attività solitaria perché è improbabile che tu cambi il tuo comportamento per adattarlo agli altri.

I nati sotto il segno del Cancro potranno godere della famiglia e degli amici

Cancro

Goditi la tua vita sociale e mettiti in contatto con vecchi amici o familiari. Sperimenterai anche uno spostamento nella tua coscienza che potrebbe giungere a te senza preavviso. È una buona idea ascoltare il tuo istinto ora.

Leone

Il giorno è perfetto per l’amore. Mostra il tuo apprezzamento per quella persona speciale nella tua vita facendo qualcosa di inaspettato e vedi che il giorno diventa speciale.

Vergine

Sarà un grande giorno per te oggi! Puoi avere la possibilità di dire il tuo cuore oggi. Ma te ne pentirai dopo!

Bilancia

Potresti ricevere la felicità da amici o colleghi e farai piani per passare del tempo con loro nel prossimo futuro. Devi capire che c’è molto amore, ogni relazione deve essere sostenuta.

Scorpione

È di vitale importanza che tu non affretti nessuna conclusione o idee sbagliate che si accumulino nella tua relazione. Cerca un maggior grado di apertura e onestà in quanto un clima di sfiducia è probabile che si impadronisca della tua relazione durante questo periodo.

Sagittario

Fatti strada attraverso situazioni difficili. Il tuo approccio è positivo e ti porterà molto lontano. Oggi puoi incontrare qualcuno che hai sempre sognato.

Capricorno

È possibile prendere una decisione in materia di finanze che sarà utile a lungo termine. Puoi anche visitare i luoghi santi oggi. Diversi eventi si allineano oggi per spingere i pulsanti.

Attenti alla salute voi del segno dell’Acquario

Acquario

Siate cauti riguardo alla vostra salute, tuttavia, siete inclini a tosse eterna e attacchi di freddo. Può essere una situazione di prova per te scegliere tra la tua strada e quella del tuo partner.

Pesci

Con una buona dose di umorismo, la giornata può rivelarsi davvero molto piacevole. Una giornata eccellente è segnata per te se vuoi stabilirti in una relazione. Esprimiti alla tua famiglia. Saranno felici per te che c’è energia positiva che trasuda dalla tua posizione planetaria oggi.