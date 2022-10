Meteo: weekend con il sole ma calano le temperature

Dopo un giovedì all’insegna del forte maltempo torna il sereno sul Cilento e Vallo di Diano con l’instabilità che si trasferisce su Calabria e Sicilia. Il nostro territorio, invece, sarà caratterizzato da un clima più favorevole rispetto a quello delle ultime 24 ore, grazie anche al rinforzo dell’anticiclone che porterà sole ma con temperature in ascesa, in particolare sulle aree collinari.

Le previsioni meteo per il weekend del 15 e 16 ottobre

Nel dettaglio venerdì 14 ottobre cielo sereno con possibili nubi alte e stratificate in particolare nelle aree interne. Venti moderati da Settentrione, mari mossi. Temperature in calo con minime intorno ai 16 gradi e massime sui 24.

Sabato 15 ottobre, invece, l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente determinando bel sole ovunque, salvo qualche annuvolamento all’alba. Venti deboli sud occidentali, mare mosso. Temperature stabili, in leggero calo le massime.

Giornata di sole anche quella di domenica 16 ottobre con possibili addensamenti serali. Mare poco mosso con venti deboli orientali. Ancora in leggero calo le temperature massime.

La tendenza per la prossima settimana

Anche la prossima settimana inizierà all’insegna del tempo stabile. Cielo soleggiato ma temperature che si confermano in calo: 14 gradi le minime e 23 le massime. Si prevedono comunque giornate di bel tempo con un clima tipicamente autunnale.

Il calendario lunare

Il calendario lunare per la salute e la bellezza ci dice che questo è il periodo ottimale per iniziare la dieta, curare la pelle, eseguire interventi o trattamenti medici ed è inoltre il periodo migliore per lavare i capelli.

In questi giorni potete lavare le finestre; il lavaggio e la pulizia richiedono meno sforzo. Si tratta inoltre del periodo adatto per ogni lavoro legato a pittura e verniciatura e per un’adeguata ventilazione dell’appartamento.

Attenzione all’innaffiamento delle piante: in questo periodo sulle piante annaffiate possono comparire dei parassiti!