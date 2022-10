Sondaggio: Putin pronto a tutto, rischiamo davvero una guerra nucleare?

Le minacce di Putin al mondo e all’Ucraina sono evidenti. Il Presidente degli Usa Biden, ha recentemente affermato: “Per la prima volta dalla crisi dei missili cubani, affrontiamo la minaccia concreta di uso delle armi nucleari”.

Ma davvero si corre il rischio di un attacco nucleare?

Il mondo si divide, così come i nostri lettori.

Per il 53% dobbiamo prepararci al peggio, il restante 47% invece, considera quelle del Cremlino minacce tattiche.

Della stessa opinione sono numerosi esperti i quali ipotizzano che la strategia di Putin in realtà sia quella di portare il resto del mondo bel baratro così da poter riprendere la via dei colloqui. C’ è però chi di tattico prevede solo un missile più forte delle bombe usate a Hiroshima e Nagasaki.

E la Nato che ruolo avrà? Biden non si sbottona: “Cosa faremo in caso di uso del nucleare? Non voglio dirlo”, afferma.

Al contempo però, lo definisce un criminale di guerra.