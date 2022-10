Provincia: finisce l’era Michele Strianese

Mercoledì 19 Ottobre, alle ore 10.00 presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, incontrerà la stampa e la cittadinanza. L’obiettivo è illustrare i risultati di 4 anni di amministrazione alla guida della comunità provinciale salernitana.

Le parole di Michele Strianese

“Dal dissesto finanziario al risanamento economico – afferma Michele Strianese – dal deserto amministrativo alle nuove assunzioni. Sono stati 4 anni di impegno e dedizione in continuità con l’amministrazione del Presidente Canfora. 250 milioni di euro di opere realizzate e 200 milioni di opere già programmate e finanziate, in stretta sinergia con la Regione Campania del Presidente De Luca e i vari enti territoriali, per strade, infrastrutture, scuole, ambiente, depurazione, difesa del territorio.

20 nuovi Piani Urbanistici Comunali approvati, per lo sviluppo sostenibile dei territori e nuovi investimenti su cultura e turismo.”

Il futuro

Nonostante le parole del presidente uscente, c’è chi si mostra insoddisfatto del suo operato. Probabilmente lo stesso Pd che è pronto a candidare a presidente della Provincia Franco Alfieri. Il sindaco di Capaccio Paestum ha di recente confermato tale opportunità. La sua elezione appare scontata considerato che a votare saranno solo sindaci e consiglieri comunali dei comuni salernitani, gran parte dei quali legati al Partito Democratico.

Dal centro destra, al momento, non giungono notizie sui possibili nomi degli sfidanti.