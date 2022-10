Perde pezzi la maggioranza di Perdifumo: lascia Nazario Matarazzo

Perde pezzi la maggioranza di Perdifumo. Il consigliere comunale Nazario Matarazzo, ha infatti annunciato la volontà di dissociarsi dall’attuale linea politica tracciata dall’amministrazione comunale. La sua scelta è stata già comunicata ieri attraverso una Pec inviata al sindaco Vincenzo Paolillo.

Nazario Matarazzo lascia la maggioranza di Perdifumo: i motivi della scelta

«Non ci sono le condizioni amministrative e politiche per proseguire in un percorso comune. Rimarrò nel consiglio comunale e sarò una voce libera e indipendente», ha detto Matarazzo.

«Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno sempre sostenuto, mi impegnerò ancora, come sempre, nell’esclusivo interesse del nostro comune».

La carriera politica di Matarazzo

Nazario Matarazzo è stato per tre mandati amministratore del Comune di Perdifumo. Fece parte come assessore della prima giunta Paolillo per poi allontanarsi dall’esecutivo e candidarsi a sindaco nel 2016. Nel 2021 la scelta di tornare al fianco di Paolillo nella lista Rinnovamento Democratico che riuscì a prevalere su Impegno Comune e Siamo Perdifumo. Per Nazario Matarazzo 38 preferenze alle amministrative dell’autunno 2021.

Ora la scelta di lasciare nuovamente la maggioranza per proseguire un percorso in autonomia.

Matarazzo di recente è stato anche candidato la Parlamento. Era stato inserito, infatti, nelle fila di Unione Popolare, schieramento che fa capo all’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.