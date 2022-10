Maltempo: sulla Mingardina circolazione interrotta

Ancora disagi nel Cilento a causa del maltempo di questa mattina. I problemi maggiori si sono registrati nella Valle dell’Alento, tra Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Ascea, ma anche lungo la costa più a nord, tra Agropoli, Castellabate e San Mauro Cilento.

Maltempo, disagi sulla Mingardina

Nella tarda mattina problemi anche più a sud. Lungo la Mingardina, la strada che collega Palinuro e Marina di Camerota, è stato necessario interrompere parzialmente il traffico.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di uno smottamento che ha interessato l’area nei pressi di località Gola del Diavolo subito dopo il bivio per San Severino di Centola.

Sulla carreggiata sono piombati massi, terreno e arbusti. Parte dell’arteria, in direzione San Severino di Centola è stata dunque occupata dalla frana.

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Marina di Camerota e dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino per un primo sopralluogo. Sul posto, poi, anche le autorità comunali e i tecnici della Provincia. Non mancano disagi tra gli automobilisti in transito.

Questa non è la prima volta che il maltempo impone la chiusura della Mingardina, minacciata in più punti da fenomeni franosi. La bomba d’acqua abbattutasi oggi sul territorio ha messo a dura prova un territorio già fragile.