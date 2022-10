Efficientamento di museo e scuola: il progetto di Corleto Monforte

Un progetto per il Museo di via Forese e per la scuola elementare. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Corleto Monforte. L’Ente, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, punta a sfruttare le risorse del Ministero dell’Interno finalizzate ad attuare gli interventi del Pnrr, in particolare per garantire la valorizzazione del territorio, l’efficienza energetica dei comuni e in generale interventi di resilienza.

Gli interventi di efficientamento energetico programmati dalla giunta di Corleto Monforte

Ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti assegnato un contributo di 50mila euro. Tra questi c’è appunto Corleto Monforte che nelle scorse settimane ha individuato le modalità di impiego delle risorse.

L’obiettivo è eseguire interventi di efficientamento energetico dei locali Museo di via Forese e di realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso la scuola elementare. Due opere che, soprattutto in un periodo di emergenza per il caro energia come quello attuale, sono di particolare importanza. Consentiranno, infatti, di risparmiare sui costi di energia e garantire efficienza del servizio.

Le strutture

Il Museo di via Farese, ovvero il museo naturalistico, è una esposizione permanente di vertebrati ed invertebrati della fauna europea, in particolare dell’appennino meridionale e salvaguarda e valorizza i valori etno-antropologici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, promuove attività educative didattiche di sensibilizzazione ambientale, di formazione e ricerca scientifica. Esso è collocato nel centro storico. A non molta distanza c’è la scuola elementare che ospita anche i bambini dei centri limitrofi.