Cadavere di un 35enne in mare: dramma a Salerno

Dramma a Salerno per il ritrovamento di un cadavere in mare. È accaduto questa mattina. Il corpo dell’uomo è stato segnalato a pochi metri dalla riva, lungo il tratto di costa antistante il parcheggio di Piazza della Concordia. Alcuni passanti hanno visto qualcosa galleggiare e hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto carabinieri, uomini della polizia e sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Cadavere in mare a Salerno: è di un 35enne

L’uomo, identificato in un 35enne salernitano, al momento del recupero del corpo indossava soltanto un paio di boxer. Gli altri abiti erano in spiaggia. Probabile che si sia tuffato nonostante il mare agitato, non si sa per quale ragione. La salma è sotto sequestro. Verrà sottoposta ad autopsia.

Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi, dal malore al suicidio o anche una morte violenta. Soltanto l’esame potrà chiarire cosa è accaduto e qual è la causa che ha portato alla morte dell’uomo.

Il precedente

Un episodio simile nei mesi scorsi ad Agropoli dove venne ritrovato il corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia del Lungomare San Marco. Il cadavere si trovava sul bagnasciuga e i suoi effetti personali erano a pochi metri di distanza.