Sicurezza stradale in località Borgo San Lazzaro a Serre, ecco il progetto

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali nel Comune di Serre, retto dal sindaco Antonio Opramolla.

Messa in sicurezza delle strade comunali, ecco il progetto di Serre

In particolare, nel Comune alburnino, gli interventi in programma interesseranno le strade in località Borgo San Lazzaro che prevede una spesa complessiva pari a € 150.000,00, comprese somme messe a disposizione.

L’obiettivo principale dell’amministrazione comunale è quello di procedere all’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle strade dove insistono criticità legate anche al dissesto idrogeologico.

Disagi legati al dissesto idrogeologico, ecco come fronteggiarlo

Con l’arrivo dell’autunno e con le piogge che creano i primi disagi alla circolazione, soprattutto nelle aree interne, insiste il fenomeno del dissesto e quindi sono svariati gli interventi che i Comuni mettono in campo al fine di procedere alla mitigazione e garantendo, così, l’incolumità dei cittadini e di quanti si trovano a fronteggiare un problema che attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il progetto è destinato alla candidatura al bando per poter ricevere fondi regionali con lo scopo di iniziare i lavori, così da non gravare sul bilancio comunale.

Ecco cosa prevede il Programma Triennale delle opere pubbliche

Inoltre, il progetto dei lavori, rientra nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022- 2024 che consiste nella sintesi degli obiettivi e dell’esigenza dell’Ente; è basato, altresì, sugli studi di fattibilità e sui bisogni al fine di poter individuare le opere da realizzare.

Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell’amministrazione stessa al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie.