Sapri, presentata la piattaforma BuyMore.it. Il primo marketplace della Provincia di Salerno

È stata presentata a Sapri la piattaforma di marketplace Buymore.it. Il primo marketplace della Provincia di Salerno.

Vediamo insieme cos’ la piattaforma BuyMore.it presentata ieri a Sapri

Un negozio virtuale online attraverso l’adesione a piattaforme telematiche che offrono agli utenti la possibilità di vendere prodotti o servizi online.

Un marketplace gratuito dei commercianti della Provincia di Salerno, voluto fortemente da Confesercenti di Salerno e cofinanziato dalla Camera di Commercio.

Ieri, la presentazione a Sapri nell’aula consiliare alla presenza di tanti commercianti, del vicepresidente dell’Unione del Comuni del Golfo di Policastro e dell’entroterra del Bussento.

Ecco chi era presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto

Alla serata era presente il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il Consigliere con delega al commercio Rosanna Pecorelli, Gina Molinaro, responsabile del progetto Buymore.it la quale ha spiegato nel dettaglio i vantaggi per i commerciati e per tutti gli utenti, inoltre spiegando come partecipare a questa piattaforma innovativa.

Domenico Pastore, poi, ha illustrato com’è stata implementata la piattaforma oltre al funzionamento tecnico. A concludere la serata, il vicepresidente Confesercenti Antonio Pisani.

I vantaggi della piattaforma

La piattaforma Buymore.it ha l’obiettivo di supportare le piccole-medio imprese che vogliono entrare nel mondo digitale e farsi conoscere dalla platea di coloro che prediligono l’acquisto online, divenuta molto più vasta in conseguenza della pandemia da covid-19, intercettando così nuove opportunità commerciali senza la necessità di effettuare specifici investimenti.

La piattaforma, dall’utilizzo intuitivo, consente al venditore di gestire autonomamente tutte le fasi, che vanno dal caricamento del prodotto/servizio nella categoria di appartenenza, alla gestione dell’ordine di acquisto, alla spedizione e all’eventuale reso.