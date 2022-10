Buymore: a Sapri la presentazione della piattaforma

Nasce la piattaforma Buymore e cominciano anche le iniziative sul territorio provinciale finalizzate alla sua presentazione. A Sapri appuntamento l’11 ottobre, alle ore 20:30, nell’aula consiliare del comune. Buymore è il primo marketplace gratuito dei commercianti della provincia di Salerno, voluto da Confesercenti Provinciale di Salerno e cofinanziato dalla Camera di Commercio.

Buymore: il progetto

In un mercato in cui i consumatori sono sempre più attratti dal digitale le sfida è quella di soddisfare le loro aspettative offrendo con questa piattaforma un’esperienza appagante sia online che offline, ricreando un’esperienza di acquisto immersiva e semplice allo stesso tempo e sostenere i negozi di vicinato.

A chi è rivolto

Il progetto, voluto dalla Confesercenti e finanziato dalla Camera di Commercio di Salerno, è rivolto a tutte le imprese salernitane operanti in qualsiasi settore, che avranno l’opportunità di crearsi una vetrina on line e di avviare un processo di e-commerce, partendo dalla consapevolezza dell’importanza per ogni settore lavorativo di essere accompagnato da iniziative volte al digitale.

Sarà proprio la Confesercenti ad illustrare le finalità dell’iniziativa e i suoi vantaggi di Buymore. Quello di Sapri è soltanto uno degli eventi di presentazione che interesseranno diverse aree del territorio della provincia di Salerno grazie a Confesercenti.