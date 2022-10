De Filippo di Agropoli, questa mattina la presentazione della stagione teatrale

Questa mattina, presso il foyer del Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, presentata la stagione teatrale 2022/2023. Alla presentazione era presente il Direttore Artistico Pierluigi Iorio, il vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo, il Presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri.

Ecco il programma completo

Mercoledì 23 novembre Carlo Buccirosso con lo spettacolo «L’erba del vicnino è sempre più verde»

con lo spettacolo «L’erba del vicnino è sempre più verde» Giovedì 1° novembre Antonio Milo, Adriano Falivente , Elisabetta Mirra con «Mettici la mano» Il brigadiere del Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni

con «Mettici la mano» Il brigadiere del Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni Giovedì 15 dicembre Maria Amelia Monti e Marina Massironi con «Il marito invisibile»

con «Il marito invisibile» Mercoledì 11 gennaio Maurizio Casagrande con « A tu per tre 2.0»

con « A tu per tre 2.0» Mercoledì 15 febbraio Sal Da Vinci e Fatima Trotta con « La fabbrica dei sogni

con « La fabbrica dei sogni Venerdì 24 febbraio Gino Rivieccio con la Minale Band in «Rimettetevi comodi»

in «Rimettetevi comodi» Venerdì 23 marzo Daniele Russo e Sergio del Prete con «Le cinque rose di Jennifer»

con «Le cinque rose di Jennifer» Venerdì 29 marzo Silvio Orlando con «La vita davanti a sè»

Spettacolo fuori abbonamento

Mercoledì 1° marzo Biagio Izzo con «La coppia strana».

Come accade fin dall’apertura del De Filippo di Agropoli, una stagione teatrale variegata e di livello. Inoltre verranno svelate le varie novità che interesseranno la struttura dopo la nomina a direttore artistico di Pierluigi Iorio, avvenuta a seguito di una selezione pubblica lo scorso settembre. Inoltre verrà presentata la campagna abbonamenti per assistere al cartellone.

Tra gli spettacoli previsti anche “Mettici la Mano”, per la regia di Maurizio De Giovanni. Si tratta di un progetto che sta riscuotendo un buon successo che nasce come una costola della saga de Il Commissario Ricciardi che tanto successo ha riscosso in tv.