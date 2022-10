Arena a Trentova? Perplessità della minoranza

Un’arena in località Trentova. Un luogo per grandi eventi in un’area naturalistica di grande pregio. Un’ipotesi che, complice anche la poca chiarezza dell’amministrazione comunale sul progetto, fa discutere e innesca polemiche.

Interrogazione di Elvira Serra sull’arena a Trentova

Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale Elvira Serra, che ha chiesto lumi all’amministrazione comunale sul caso. L’interrogazione nasce dal fatto che «i cittadini agropolesi sono legati da profondo rispetto ed affetto a questo sito di elevato valore ambientalistico ed emozionale». Dunque l’ipotesi lanciata dal sindaco Mutalipassi di realizzare un’arena preoccupa.

«Cosa si vuole fare e come l’arena a Trentova?», si chiede Serra. Chiesti lumi su progetto, autorizzazioni, impatto ambientale. «I cittadini chiedono chiarezza, chiedono di partecipare alle scelte onde non ritrovarsi dinanzi a decisioni prese dall’alto e non condivise», evidenzia.

Le criticità

Ma Elvira Serra mostra preoccupazione anche per problemi di natura oggettiva. La viabilità a Trentova è in condizioni pietose: la Sp84 che collega l’area della baia con il porto è soggetta a frane e di recente è franata anche via Belvedere. Le vie di collegamento, si chiede dunque il consigliere di minoranza, sono compatibili con l’elevato traffico previsto dagli eventi?

E ancora: con la realizzazione di un’arena a Trentova e con l’aumento delle presenze in loco, «in quali condizioni sarebbero il giorno dopo gli eventi le spiagge, gli arenili e i percorsi naturalistici?». Elvira Serra, infine, evidenzia la necessità di aree per bagni chimici e posti auto che pure potrebbero danneggiare l’ambiente.

Di qui la proposta alternativa: far sì che l’area venga riservata ad un turismo lento e rispettoso, che non impatti acusticamente e dal punto di vista ambientale.