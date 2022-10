Almanacco 12 ottobre, Colombo scoprì l’America. Ricordate quando?

Almanacco 12 ottobre 2022: ogni giorno, vediamo gli avvenimenti più importanti.

Santi del 12 ottobre

San Serafino da Montegranaro (Religioso) San Massimiliano di Celeia (Arcivescovo di Lorch)

Santi Amelio e Amico (Martiri)

Santi Domnina (Donnina) di Anazarbo e Donnino (Martiri)

Ecco il significato della parola Serafino

il termine “Seraphin” sta ad indicare, nella “Vulgata”, gli appartenenti alle schiere angeli con sei paia di ali. Per altri, l’interpretazione del nome in chiave celeste è errata, vedendo nel personale Serafino la parola “saraph”, “serpente”, inteso nel senso di “dragone”.

Proverbio del 12 ottobre

Ride bene chi ride ultimo

Aforisma del 12 ottobre

Vivi una vita ritirata, ma nascondila agli altri (Seneca)

Accadde oggi qualche anno fa

1492 – Colombo scopre l’America: Una data che cambiò la storia. Dopo aver navigato per circa 33 giorni (e dopo aver sostato un mese all’isola di La Gomera, per riparazioni alle imbarcazioni) e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approdò in un nuovo continente.

1931 – Inaugurato il Cristo Redentore di Rio: Una delle sette meraviglie del mondo, simbolo della città di Rio de Janeiro e del Brasile.

1810 – Nasce l’Oktoberfest: Tutto iniziò con un matrimonio: quello tra il principe Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia –Hildburghausen. Per le loro nozze si organizzarono cinque giorni di festeggiamenti.

Sei nato il 12 ottobre? Le tue caratteristiche

Sei spiritoso, intelligente, anticonformista e spregiudicato. Sia nei rapporti sociali che nel lavoro puoi ottenere successi apprezzabili, ma devi frenare l’egocentrismo e, in amore, non devi pretendere più di quel che il partner può darti.

Personaggi famosi nati in questo giorno

1935 – Luciano Pavarotti: Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. Nato a Modena e morto nella stessa città nel 2007, è ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi.

1962 – Luca Carboni: Nato a Bologna, appartiene alla folta schiera di cantautori e musicisti rock originari dell’Emilia-Romagna. Già all’età di sei anni si avvicina alla musica.

1896 – Eugenio Montale: Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, Eugenio Montale lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo.

1954 – Massimo Ghini: Attore popolare di cinema e fiction TV e artista, impegnato politicamente a sinistra e attualmente responsabile cultura del PD del Lazio. Romano doc, la sua palestra di attore è il teatro dove lavora con giganti della regia, quali Zeffirelli e Strehler.

Scomparsi il 12 ottobre

1924 – Anatole France: Autore di rara eleganza stilistica, nessuno più di lui ha incarnato lo spirito razionalista della Francia post-rivoluzionaria.

1996 – René Lacoste: Nato a Parigi, è stato un tennista che dal 1927 al 1932 ha vinto consecutivamente la Coppa Davis.

1999 – Wilt Chamberlain: Nato a Filadelfia e morto per un infarto a Los Angeles il 12 ottobre 1999, è stato un cestista professionista NBA.