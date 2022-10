Sapori d’autunno: torna l’evento a Laureana Cilento

Anche quest’anno a Laureana Cilento torna Sapori d’Autunno, un evento per gustare le prelibatezze di questo periodo secondo le ricette tipiche della tradizione cilentana e ascoltare musica locale. L’appuntamento è per il prossimo 15 ottobre.

Sapori d’autunno a Laureana Cilento: l’evento

L’evento, organizzato dal Forum dei Giovani, gode del patrocinio del Comune di Laureana Cilento e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si svolgerà nell’area antistante Palazzo Cagnano, sede della Comunità Montana Alento Monte Stella.

L’obiettivo di Sapori d’Autunno è quello di valorizzare il patrimonio locale, le sue tipicità e destagionalizzare i flussi turistici. La manifestazione prevede la degustazione degli ottimi prodotti e piatti tipici locali, che vengono preparati utilizzando le produzioni caratteristiche della stagione autunnale nel Comune di Laureana Cilento, quindi a chilometro zero. Non mancheranno, inoltre, stand del territorio, dove pure sarà possibile trovare produzioni tipiche della zona e artigianali. Ad accompagnare l’evento il concerto della band dei Rittoantico. Sapori d’Autunno prenderà il via a partire dalle ore 20.

Nonostante l’estate sia terminata, l’autunno regala ancora sorprese ed eventi per gli appassionati di tipicità locali. Tipica di questo periodo è la castagna: diversi saranno gli eventi dedicati a questo frutto autunnale in borghi legati alla produzione castanicola: da Roccadaspide a Salento, passando per Omignano, Sicignano degli Alburni e San Rufo.