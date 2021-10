A Laureana Cilento un doppio evento: Eco Day e Sapori d’Autunno

Si terrà sabato 30 ottobre, presso la sala delle conferenze di Palazzo Cagnano (sede Comunità Montana Alento Montestella), una giornata – evento organizzata dai ragazzi del Forum dei giovani. La giornata del 30 ottobre prevede l’ECO DAY nell’ambito del progetto Ambientiamoci ed il gran finale con la III° edizione della festa Sapori d’autunno: degustazioni tipiche, piatti della tradizione cilentana e l’intrattenimento con la musica popolare dei Kiepò.

Laureana Cilento Eco DAY e Festa Sapori d’Autunno: il programma

Si parte alle 10.30 con le attività di animazione dedicate ai più piccoli, si prosegue con l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Il grido della Terra” di Roberto Bellucci,con il saluto del Sindaco Angelo Serra, di Annamaria Matarazzo, Presidente Forum dei Giovani Laureana Cilento, di Giuseppe Di Stasi, Presidente Associazione Borghi di Ospitalità diffusa Laureana Cilento e l’ introduzione di Nicoletta Serra, progettista e Coordinatrice “Ambientiamoci”.

Alle ore 12.00 il primo seminario dedicato alla “Gestione del patrimonio forestale e sentieristico” con i seguenti interventi: saluto Sindaco Angelo Serra; introduzione di Antonio Marino, Forum dei Giovani Laureana Cilento; geom. Giovanni Grambone, esperto in patrimonio forestale; ing. Maddalena Gargione, esperta in sostenibilità ambientale; dott. Ssa Agr. Roberta Cataldo, esperta in gestione sostenibile delle foreste. Alle ore 17.00 il secondo seminario “Le buone pratiche ambientali: non il Come, ma il Perché” Raccolta differenziata e dintorni: saluto Sindaco Laureana Cilento Angelo Serra; introduzione: Forum dei Giovani Laureana Cilento – La raccolta differenziata a cura di Nappi SUD: Francesca Serra, Giuseppe Barretta; Rosy Barretta, Anna Lerro; Interventi: Dott. Carmine Palimento, Legambiente Cilento; Ing. Govanni di Luccio, esperto in Smart Waste Management.

Alle ore 18.00 appuntamento con i libri ( e con i BLOG) con il seguente programma: saluto Sindaco Laureana Cilento, Angelo Serra. Interventi: Dott. Gennaro Guida, scrittore e autore – presentazione Libro “Animali Spaziali”; Dott.ssa Maria Mirra, Psicologa e Psicoterapeuta – L’importanza della lettura nella comprensione dei fenomeni complessi;Storie di Giovani, Ambiente ed Identità territoriali: dott.ssa Roberta Niglio: l’esperienza del BLOG Giglierose;”. Le conclusioni sono affidate alla Prof. Ssa Emiliana Mangone – Università degli Studi di Salerno, “Dalla Narrazione all’Azione”. I momenti di approfondimento saranno moderati dalla dott.ssa Nicoletta Serra, giornalista e coordinatrice del progetto “Ambientiamoci. Non finisce qui: si prosegue con il FLASH MOB tematico sulle note di “Madre Tierra” a cui seguirà uno spettacolo di danza della ballerine della scuola “Espressione Danza” di Rossella Giaimo.

A conclusione degli eventi si terrà la premiazione del Concorso fotografico “Obiettivo Natura” a cui è possibile partecipare fino al giorno 29 ottobre, ore 21. Leggi il regolamento sulla pagina facebook @ForumGiovanileLaureana. Dutamte gli eventi saranno distribuiti bellissima gadget eco – sostenibili.

Agli eventi si accede previa esibizione di green pass, come da normativa vigente.