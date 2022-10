Pollica: si cercano comparse per un film

Hanno preso il via le riprese del film Alien Holiday. Pollica sarà l’assoluta protagonista della pellicola prodotta dalla Green Film srl per la regia di Roberto Gasparro, su soggetto di Jessica Botti.

Pollica set cinematografico: si cercano comparse

Le riprese sono pronte ad entrare nel vivo e per questo la produzione cerca anche delle comparse da individuare sul territorio. In particolare servono persone dai 6 ai 70 anni (non è previsto compenso). Priorità verrà data ai residenti nel Comune di Pollica o nei comuni limitrofi. Per candidarsi bisognerà inviare una mail a staffsindaco@comune.pollica.sa.it

I precedenti

Roberto Gasparro non è al suo primo film girato nel Cilento. Il regista originario proprio della zona, di Agropoli, nel 2020 ha girato proprio qui il film “Lui è mio padre”. La pellicola trattava una tematica ambientale con la finalità di sensibilizzare le vecchie e le nuove generazioni a riflettere su una delle più normali abitudini, che è quella di buttare via tutto.

Anche in quel caso erano state scelte collaborazioni con gente del posto. Tra i vip che hanno partecipato al film vediamo Gianni Parisi nel ruolo del protagonista, Tony Sperandeo, Giacomo Rizzo, Tony Mazzara e Barbara Bacci. A collaborare anche per Lui è mio padre, diversi attori e comparse locali.