Il Religion Today Film Festival fa tappa a Camerota. Ecco il programma

Il Religion Today Film Festival fa tappa a Camerota dal 13 al 15 ottobre per celebrare il 25esimo anniversario dalla fondazione.

Religion Today Film Festival a Camerota, ecco il programma completo

Si parte giovedì, 13 ottobre alle ore 21:00 con la serata di apertura e con la proiezione del trailer del 25° anniversario della manifestazione; alla serata prenderanno la parola istituzioni locali e sarà un modo per assistere alla proiezione del film vincitore della 25esima edizione del Festival, al termine dialogo con gli ospiti e brindisi inaugurale.

Nella giornata di venerdì, 14 ottobre invece, si partirà al mattino, dalle 09:30 alle 13:00, con il matinèe per le scuole e dalle 18:00 alle 20:00 con la proiezione di cortometraggi, lungometraggi, documentari, film, docu- film, dibattiti e votazione.

Alle ore 20, ci sarà un momento conviviale con l’apericena e a seguire un dibattito in musica sui film in concorso con la proiezione di un documentario.

15 ottobre serata conclusiva del Festival

Il 15 ottobre, poi, nel corso della giornata conclusiva della manifestazione, ci sarà la visita guidata FAI d’autunno a Camerota- Lentiscosa, proiezione di film e in serata premiazione e concerto.

Ecco gli obiettivi principali del Religion Festival

Il Religion Today Film Festival, nasce nel 1997 come primo festival internazionale e itinerante del cinema delle religioni per diffondere la cultura della pace e della condivisione tra religioni, persone, popoli.

La manifestazione è organizzata da BiancoNero, associazione culturale, senza scopo di lucro, che promuove ogni anno, culti, visioni del mondo, manche linguaggi e arricchimento di confronti culturali.

Ogni edizione si rinnova e si arricchisce di elementi in più per offrire occasioni di scambio, di opinione e approfondimenti scientifici, attività per le scuole, come la matinèe di quest’anno e momenti conviviali.

25 anni fa i temi della migrazione e della multiculturalità, oggi parte del tessuto di una comunità globale sempre più interconnessa, erano già nell’aria, anche se non avevano ancora raggiunto l’attenzione che meritano. Altri dovevano ancora mostrarsi ed esplodere con forza e violenza distruttiva, il giro di boa dell’11 settembre, il presunto “scontro di civiltà” da lì iniziato, le guerre e le emergenze umanitarie che hanno sconvolto il mondo.

In un mondo profondamente turbato da una pandemia globale che ha seminato morte e malattia, questi temi sono quanto mai attuali ed impongono la necessità di combattere il virus dell’egoismo e della paura. Iniettare nella società odierna robusti anticorpi capaci di combattere i germi del razzismo, del radicalismo, dell’estremismo che minacciano dall’interno la nostra comunità, che fomentano l’odio anziché promuovere il dialogo.

Religion Today è ancora più attuale, necessario per dare spazio alle idee e a tutte le religioni, filtrandole attraverso l’arte del cinema ed i suoi grandi protagonisti, narratori del nostro tempo.

Per info. 3397654726